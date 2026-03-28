SON DAKİKA: Galata Kulesi’nin tapusu için flaş karar! İstanbul’un simgesi için hukuki süreç tamamlandı! İşte yeni sahibi

İstanbul'un en ikonik yapılarından biri olan Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin yürütülen hukuki süreçte beklenen haber geldi. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan mülkiyetin belediyeye devri talepli davayı karara bağladı. Mahkeme, yapılan incelemeler ve sunulan belgeler ışığında İBB'nin talebini yerinde bulmayarak davanın reddine hükmetti.
MAHKEME KARARINI VERDİ: İBB'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, mahkemenin bu kararıyla birlikte tarihi yapının mülkiyet tartışmalarının hukuken son bulduğu vurgulandı.
ARŞİV BELGELERİ KONUŞTU: "KULE-İ ZEMİN VAKFI"
Dava sürecinde titizlikle incelenen tapu, kadastro ve Osmanlı dönemi arşiv belgeleri, Galata Kulesi'nin gerçek aidiyetini ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda kulenin, Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer aldığı ve 1900 tarihli tapu kayıtları ile 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında açıkça "Kule-i Zemin Vakfı" adına tescilli olduğu belirlendi. Sadece tapu kayıtları değil, "temessük" adı verilen mülkiyet belgeleri ve çok sayıda tarihi arşiv kaydı da kulenin mazbut vakıf statüsünde olduğunu kanıtladı.
1923'TEN GÜNÜMÜZE UZANAN SÜREÇ
Galata Kulesi'nin yönetim serüveni aslında Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor. 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alınan Kule-i Zemin Vakfı, o tarihten bu yana mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde bulunuyor. 2019 yılında yapılan son tescil işlemiyle de bu durum resmiyet kazanmıştı. Mahkemenin verdiği bu son karar, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamındaki tescilin hukuka uygun olduğunu tescilledi. Böylece İstanbul'un gözbebeği, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kalmaya devam edecek.