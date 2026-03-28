SON DAKİKA: Galata Kulesi’nin tapusu için flaş karar! İstanbul’un simgesi için hukuki süreç tamamlandı! İşte yeni sahibi

ARŞİV BELGELERİ KONUŞTU: "KULE-İ ZEMİN VAKFI"

Dava sürecinde titizlikle incelenen tapu, kadastro ve Osmanlı dönemi arşiv belgeleri, Galata Kulesi'nin gerçek aidiyetini ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda kulenin, Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer aldığı ve 1900 tarihli tapu kayıtları ile 12 Haziran 1943 tarihli kadastro kayıtlarında açıkça "Kule-i Zemin Vakfı" adına tescilli olduğu belirlendi. Sadece tapu kayıtları değil, "temessük" adı verilen mülkiyet belgeleri ve çok sayıda tarihi arşiv kaydı da kulenin mazbut vakıf statüsünde olduğunu kanıtladı.