Son dakika: Gayrettepe’deki yangın faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu ortaya çıktı...

29 kişiye mezar olan yangınla ilgili günlerdir detaylı bir soruşturma yürütülüyordu. Bunun yanı sıra bilir kişiler de devreye girmişti. O bilirkişi raporunda görüntülerden yanıcıların iş yerinde depo edildiği not edildi. Bunun yanı sıra açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının da etrafa sıçrayarak yangını daha da büyüttüğüne dair not edildi. Gerekli olan çıkış kapılarının da kapalı olduğu ifade edildi. Yangın söndürme sisteminin de çaılmadığı belirtildi. Öncelikle bu noktada, gece kulübünde tüpler vardı ama bir kısmı çalışmıyordu. Bu da raporda yer alıyor.