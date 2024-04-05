Son dakika: Gayrettepe’deki yangın faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu ortaya çıktı...

29 kişiye mezar olan yangınla ilgili günlerdir detaylı bir soruşturma yürütülüyordu. Bunun yanı sıra bilir kişiler de devreye girmişti. O bilirkişi raporunda görüntülerden yanıcıların iş yerinde depo edildiği not edildi. Bunun yanı sıra açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının da etrafa sıçrayarak yangını daha da büyüttüğüne dair not edildi. Gerekli olan çıkış kapılarının da kapalı olduğu ifade edildi. Yangın söndürme sisteminin de çaılmadığı belirtildi. Öncelikle bu noktada, gece kulübünde tüpler vardı ama bir kısmı çalışmıyordu. Bu da raporda yer alıyor.
ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU
Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi.
Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle biten yangın faciasında 9 şüpheliye tutuklama talebi | Video
Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.
KUSURLU OLMALARI VE TOPLUMDA İNFİAL YARATMASI NEDENİYLE TUTUKLANMALARINA
Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.
BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA
Öte yandan işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
ÇIKIŞ KAPISINI GÖSTEREN EKİPMAN YOK
Sonuç olarak meydana gelen bu yangın, ilgili eğlence merkezi iç bünyesinde elektroklu kaynak makinesi yapılan çalışma esnasında etrafa dağılan elektrok kıvılcımlarının zemin seviyesinde ve sahne loca altına düşerek burada bulunan yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak yangın olayını başladığı, yangının geç fark edildiği, yangına çalışanlar tarafından bilgili olarak tam zamanında müdahale edilemediği, yangın daha yeni başlamıştır nasılsa daha küçüktür düşüncesi ile yangını önemsemedikleri, daha soma çıkış kapılarının alev ile kesilmesi, kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalması nedeni ile ölüm ve yaralı olayının çok olmasına sebep olmuştur.
Keşif esnasında herhangi yönlendirme işaretleri emergency armatürler yangın çıkış kapılarını gösteren ekipmanlara rastlanılmamıştır. Olay yeri inceleme ekibi ile yangın sahası tekrar tekrar gezilmiş analiz yapılmak üzere olay yerine emanete alınmasına yardımcı olunmuştur.