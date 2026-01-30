SON DAKİKA: Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda zincirleme kaza! Görüntüler korkunç! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep güne feci bir kaza haberiyle uyandı. Edinilen bilgilere göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde görüş mesafesinin sis nedeniyle birkaç metreye kadar düşmesi, büyük bir faciaya yol açtı.
8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: OTOBÜS VE TIR DA KARIŞTI
Kaza, sadece otomobilleri değil, ağır vasıtaları da etkiledi. Zincirleme kazaya; 1 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 6 otomobil karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerinde can pazarı yaşanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun ilgili istikameti tamamen trafiğe kapatıldı; ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde bugün saat 08.30 sıralarında havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevkedilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet karayoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.