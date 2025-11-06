SON DAKİKA: Gaziantep’te feci kaza! Umre dönüşü karşılamasına giderken kahreden olay! 3 ölü

EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDERKEN ÖLÜMDEN KAÇAMADI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile birlikte araçta bulunan annesi Rahime Akkurt (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53)'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.