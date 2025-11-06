Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gaziantep'te feci kaza! Umre dönüşü karşılamasına giderken kahreden olay! 3 ölü
Giriş Tarihi: 6.11.2025 12:54

Gaziantep'te umreden dönen eşini karşılamaya giden sürücü Nuri Akkurt, annesi Rahime Akkurt ve yengesi Cemile Akkurt ile birlikte feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan olayda, 46 AIC 925 plakalı otomobilin mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu Akkurt ailesinden üç kişi yaşamını yitirdi. Kutsal topraklardan dönen yakınlarına kavuşamadan hayatlarını kaybedenlerin dramı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Akkurt (43) yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde aynı istikamette seyreden A.Ç. idaresindeki mısır silajı yüklü 46 AGH214 plakalı kamyona şiddetle arkadan çarptı.

EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDERKEN ÖLÜMDEN KAÇAMADI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile birlikte araçta bulunan annesi Rahime Akkurt (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53)'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UMRE DÖNÜŞÜ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Kazanın ardından ortaya çıkan acı gerçek ise yürekleri dağladı. Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un, kutsal topraklardan, yani Umre'den dönen eşini karşılamak üzere annesi ve yengesiyle birlikte havalimanına gitmek için yola çıktığı anlaşıldı.

Sevdiklerine kavuşma umuduyla çıktıkları yolculuk, Köksalan Mahallesi yakınlarında yaşanan bu elim kaza ile son buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon şoförü A.Ç.'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.

