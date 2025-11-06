SON DAKİKA: Gaziantep’te feci kaza! Umre dönüşü karşılamasına giderken kahreden olay! 3 ölü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Akkurt (43) yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde aynı istikamette seyreden A.Ç. idaresindeki mısır silajı yüklü 46 AGH214 plakalı kamyona şiddetle arkadan çarptı.
EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDERKEN ÖLÜMDEN KAÇAMADI
Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile birlikte araçta bulunan annesi Rahime Akkurt (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53)'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sevdiklerine kavuşma umuduyla çıktıkları yolculuk, Köksalan Mahallesi yakınlarında yaşanan bu elim kaza ile son buldu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon şoförü A.Ç.'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.