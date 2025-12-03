Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gaziantep'te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 15:56

SON DAKİKA: Gaziantep'te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan olayda, 8 ay önce boşandığı eşi Şerife Gelmeli (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi İbrahim Halil Caymaz (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın, Gelmeli'nin iki çocuğunun gözleri önünde gerçekleşmesi yürekleri dağladı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA: Gaziantep’te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!

Olay, Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 ay önce boşanan İbrahim Halil Caymaz, barışmak amacıyla gittiği eski eşi Şerife Gelmeli ile tartışmaya başladı. Hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren Caymaz, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı kullanarak 2 çocuk annesi Gelmeli'ye saldırdı.

ÇOCUKLAR ŞAHİT OLDU: BIÇAKLI SALDIRI SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kan donduran olay, Şerife Gelmeli'nin çocuklarının gözleri önünde gerçekleşti. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Eski eşini katleden İbrahim Halil Caymaz ise, aynı bıçakla bu kez kendisine zarar vererek intihar girişiminde bulundu.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şerife Gelmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan İbrahim Halil Caymaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Gelmeli'nin cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gaziantep'te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz