SON DAKİKA: Gaziantep’te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!

Olay, Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 ay önce boşanan İbrahim Halil Caymaz, barışmak amacıyla gittiği eski eşi Şerife Gelmeli ile tartışmaya başladı. Hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren Caymaz, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı kullanarak 2 çocuk annesi Gelmeli'ye saldırdı.