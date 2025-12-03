SON DAKİKA: Gaziantep’te vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde katletti!

Olay, Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 ay önce boşanan İbrahim Halil Caymaz, barışmak amacıyla gittiği eski eşi Şerife Gelmeli ile tartışmaya başladı. Hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren Caymaz, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı kullanarak 2 çocuk annesi Gelmeli'ye saldırdı.
ÇOCUKLAR ŞAHİT OLDU: BIÇAKLI SALDIRI SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ
Kan donduran olay, Şerife Gelmeli'nin çocuklarının gözleri önünde gerçekleşti. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Eski eşini katleden İbrahim Halil Caymaz ise, aynı bıçakla bu kez kendisine zarar vererek intihar girişiminde bulundu.