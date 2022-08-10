Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aynı zamanda Gelecek Partisi'nde İzmir Konak İlçe Başkanı olarak görev alan şüpheli Önder Oktay ise eşi Ebru Oktay ile birlikte İzmir'de bir okul işlettiklerini ve yapımcı olduğunu söyleyerek ifadesinde, "Sanatçı Ayzer Büyüker'e albüm yapımı ve klip çekimleri esnasında Tülin ile tanıştık. Onun verdiği para kadar da ben verdim. Biz proje ortaklığı yaptık. Arsa için Hikmet diye bir arkadaşımla Bakanlıklara gidip görüşmeler yaptık" diyerek dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi.