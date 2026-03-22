SON DAKİKA | Giresun’da feci kaza: Hafif ticari araç dereye uçtu, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü

EKİPLER SEFERBER OLDU: 3 ACI HABER GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisindeki araçta bulunan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak'ın (66) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.