SON DAKİKA | Giresun’da feci kaza: Hafif ticari araç dereye uçtu, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA DEHŞET ANLARI
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki dereye devrilerek durabildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU: 3 ACI HABER GELDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisindeki araçta bulunan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak'ın (66) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Feci kazadan yaralı olarak kurtulan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.