SON DAKİKA | Giresun’da feci kaza: Hafif ticari araç dereye uçtu, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü

Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:46 Son Güncelleme: 22.03.2026 11:59

Giresun-Tirebolu kara yolunda kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu adeta can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında sulara gömülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, yaralıların hayata tutunma mücadelesi sürüyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kaza, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA DEHŞET ANLARI

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki dereye devrilerek durabildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: 3 ACI HABER GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisindeki araçta bulunan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak'ın (66) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Dereye uçan aracın çıkarılması için bölgeye çekici ekipleri sevk edildi.

