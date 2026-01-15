SON DAKİKA… Grand Kartal Otel davasında çarpıcı gelişme! Savcılık ‘cezaları fazla’ diyerek istinafa başvurdu!

OTEL MÜDÜRÜ İÇİN DE TALEPTE BULUNULDU

Başvuruda ayrıca 'Olası kast öldürme ve yaralama suçlarından' ceza alan otel müdürü Zeki Yılmaz'ın otel resepsiyon çalışanlarına yangın güvenliği konusunda eğitim ve tatbikat yaptırmadığı, yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemlerinin çalışır durumda bulunmasından sorumlu olduğu, bu sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediği gibi resepsiyon çalışanlarına da ilgili sistemler hakkında tatbikat ve eğitim yaptırmadığı, Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden tespit olunan noksanlıklara ilişkin 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan denetimin iptal edilmesine yönelik eylemde bulunduğu ya da emir, talimat verdiğine dair dosya kapsamında tespit bulunmadığı, gerçekleşen sonucun sanık tarafından öngörüldüğü, bu şekilde sanığın tedbirsiz ve dikkatsiz davrandığı, olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşıldığı bu suretle üzerlerine atılı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.