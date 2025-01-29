Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Gri listede aranan FETÖ'cü hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
Giriş Tarihi: 29.1.2025 12:51 Son Güncelleme: 29.1.2025 12:57

SON DAKİKA | Gri listede aranan FETÖ'cü hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Gri listede aranan FETÖ’cü hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Son dakika haberi... FETÖ'nün yargı yapılanmasında olan ve 9 yıldır gri kategoride araman ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltında alındı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından yakalama kararı bulunan Yaşar Akyıldız, 28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz etti.

Yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin 2016 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Akyıldız olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | Gri listede aranan FETÖ'cü hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
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