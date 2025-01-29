SON DAKİKA | Gri listede aranan FETÖ’cü hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Son dakika haberi... FETÖ'nün yargı yapılanmasında olan ve 9 yıldır gri kategoride araman ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltında alındı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarından yakalama kararı bulunan Yaşar Akyıldız, 28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz etti.

Yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin 2016 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Akyıldız olduğu belirlendi.