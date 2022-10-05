GSB personel alımı sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN! 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından başvuruda bulunan binlerce aday, ''GSB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 GSB personel alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacağı bildirilmişti.
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirdi.
GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı. Sonuçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde "2022 Yılı Sözleşmeli Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı" başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.
İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.''
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.
b) Büro Personeli için; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
Destek Personeli (Temizlik) için; Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
c) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.
e) Yazılı özgeçmiş.
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.
ı) Varsa SGK hizmet dökümü.
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanan adaylar için ayrıca;
- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu. (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu)
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.