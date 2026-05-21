SON DAKİKA... Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Eski vali Tuncay Sonel hakkında yeni soruşturma

Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:48

SON DAKİKA... Tunceli’de Gülistan Doku cinayetinden tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel hakkında “kamu zararı" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Hüseyin KAÇAR
Tunceli'de Gülistan Doku cinayetinden tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel hakkında "kamu zararı" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında intihar süsü verilerek devletin imkanlarını kullanıp kamu zararın oluşmasına yol açtığı iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari soruşturma sonucunda, bir rapor hazırlanması bekleniyor.

Eski valinin kamuyu zarara uğrattığı raporla kesinleşirse dava açılacağı öğrenildi. Ayrıca kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması halinde eski vali Tuncay Sonel'de zararın tahsil edileceği belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl sonra başlatılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında, Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Ancak, Gülistan'ın cansız bedenine ilişkin ise, şu ana kadar ise bir ize rastlanmadı.

#TUNCAY SONEL #MUSTAFA TÜRKAY SONEL #TUNCELİ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #GÜLİSTAN DOKU

