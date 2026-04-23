Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:59 Son Güncelleme: 23.04.2026 12:00

SON DAKİKA: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Tuncay Sonel hakkında suç duyurusu

Türkiye gündemini derinden sarsan Gülistan Doku cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın avukatlarından Ali Çimen, baş şüpheli olarak gösterilen Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ercan TOPAÇ
Avukat Çimen, 22 Nisan'da yapılan başvurunun gerekçesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin eylemlerinin "insan öldürmeye iştirak" suçunu da kapsadığı değerlendirmesinde bulunduklarını belirtti. Bu kapsamda savcılığa gerekli başvurunun iletildiğini ifade etti.

Gülistan Doku'nun uzun süredir kayıp olması nedeniyle kamuoyunda yakından takip edilen dosyada, yapılan bu yeni suç duyurusunun soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ederken, Doku'nun akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor. Kamuoyu, adli makamların atacağı yeni adımları yakından izlemeye devam ediyor.

Editör: Hande Erdem
#TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU

