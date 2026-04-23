SON DAKİKA: Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Tuncay Sonel hakkında suç duyurusu

Avukat Çimen, 22 Nisan'da yapılan başvurunun gerekçesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin eylemlerinin "insan öldürmeye iştirak" suçunu da kapsadığı değerlendirmesinde bulunduklarını belirtti. Bu kapsamda savcılığa gerekli başvurunun iletildiğini ifade etti.

Gülistan Doku'nun uzun süredir kayıp olması nedeniyle kamuoyunda yakından takip edilen dosyada, yapılan bu yeni suç duyurusunun soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ederken, Doku'nun akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor. Kamuoyu, adli makamların atacağı yeni adımları yakından izlemeye devam ediyor.

