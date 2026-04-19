Giriş Tarihi: 19.04.2026 11:30

SON DAKİKA... Gülistan Doku soruşturması: Tutuklanan 10 şüpheli Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi

SON DAKİKA... Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Tutuklular, dün gece yarısı konvoy halinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

İHA
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verilmişti. Dün gece ise son tutuklanan isim dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olmuştu.
Ardından tüm tutuklular, Tunceli'den Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Elazığ'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından cezaevine götürüldü. Şehir içerisinden geçen ve yüksek güvenlik önleminin alındığı konvoy dikkat çekti.

