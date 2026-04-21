Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! "Uzaktan erişim" İtirafı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:33 Son Güncelleme: 21.04.2026 11:12

SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! "Uzaktan erişim" İtirafı!

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında sis perdesi aralanıyor. Kayıtların silinmesi iddiasıyla tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir’in savcılık ifadesi ortaya çıktı; Özdemir, kayıtların silindiğini kabul ederken "Uzaktan silmiş olabilirler" diyerek okları bilgi işlem birimine çevirdi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! Uzaktan erişim İtirafı!
  • ABONE OL

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında, adaletin seyri değişiyor. Dosya kapsamında "hastane kayıtlarının silinmesi" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, savcılıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYITLAR NASIL YOK EDİLDİ? SIR PERDESİ ARALANIYOR

Özdemir, üniversite öğrencisi genç kızın kaybolmadan hemen önce hastaneye yaptığı müracaata dair verilerin sistemden silindiğini doğrularken, sorumluluğu üzerinden attı.

"KAYITLARIN SİLİNDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Görev süreci ve kariyer basamakları hakkında bilgi veren Özdemir, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye geldiğini bildiğini ancak bu kayıtların silindiğini sonradan fark ettiğini iddia etti. Savunmasında merak uyandıran bir detay veren eski başhekim, "POLNET kayıtlarının silinmiş olması mümkündür ancak benim bu konuyla herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİ İŞARET ETTİ: "UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILABİLİR"

Hastanede kullanılan "Sisoft" isimli yazılım sistemine dikkat çeken Özdemir, teknik müdahalelerin kendi yetki alanında olmadığını savundu. Bilgi işlem biriminde görevli isimleri tek tek veren Özdemir, herkesi şoke eden o iddiayı ortaya attı: "Sistemin uzaktan erişime açık olması nedeniyle bu tür işlemler uzaktan da yapılabilir. Kayıtların silinmesi teknik olarak bilgi işlem birimi tarafından gerçekleştirilmiş olabilir."

"İMZALAR BANA AİT DEĞİL"

Emniyete gönderilen evraklardaki usulsüzlük iddialarına da değinen Çağdaş Özdemir, belgelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, başhekim yardımcıları tarafından atıldığını ileri sürdü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! "Uzaktan erişim" İtirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA