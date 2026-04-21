SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! "Uzaktan erişim" İtirafı!

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında, adaletin seyri değişiyor. Dosya kapsamında "hastane kayıtlarının silinmesi" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, savcılıkta çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KAYITLAR NASIL YOK EDİLDİ? SIR PERDESİ ARALANIYOR
Özdemir, üniversite öğrencisi genç kızın kaybolmadan hemen önce hastaneye yaptığı müracaata dair verilerin sistemden silindiğini doğrularken, sorumluluğu üzerinden attı.
"KAYITLARIN SİLİNDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"
Görev süreci ve kariyer basamakları hakkında bilgi veren Özdemir, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye geldiğini bildiğini ancak bu kayıtların silindiğini sonradan fark ettiğini iddia etti. Savunmasında merak uyandıran bir detay veren eski başhekim, "POLNET kayıtlarının silinmiş olması mümkündür ancak benim bu konuyla herhangi bir ilgim yoktur" dedi.
BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİ İŞARET ETTİ: "UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILABİLİR"
Hastanede kullanılan "Sisoft" isimli yazılım sistemine dikkat çeken Özdemir, teknik müdahalelerin kendi yetki alanında olmadığını savundu. Bilgi işlem biriminde görevli isimleri tek tek veren Özdemir, herkesi şoke eden o iddiayı ortaya attı: "Sistemin uzaktan erişime açık olması nedeniyle bu tür işlemler uzaktan da yapılabilir. Kayıtların silinmesi teknik olarak bilgi işlem birimi tarafından gerçekleştirilmiş olabilir."