SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Tutuklanan Başhekimin ifadesi ortaya çıktı! "Uzaktan erişim" İtirafı!

"KAYITLARIN SİLİNDİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Görev süreci ve kariyer basamakları hakkında bilgi veren Özdemir, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye geldiğini bildiğini ancak bu kayıtların silindiğini sonradan fark ettiğini iddia etti. Savunmasında merak uyandıran bir detay veren eski başhekim, "POLNET kayıtlarının silinmiş olması mümkündür ancak benim bu konuyla herhangi bir ilgim yoktur" dedi.