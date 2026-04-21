Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı!

Gelen son dakika haberine göre; Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Firari Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

UMUT ALTAŞ GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE SİNYAL VERMİŞ!



Bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19:28 ile 21:36 arasında Umut Altaş'ın, Gülistan'ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit bir şekilde baz verdiği tespit edildi.

VALİNİN KORUMASI DA O BÖLGEYE GİTMİŞ

Saat 22:08'den itibaren ise Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgede Umut ile birlikte baz verdikleri bilgisi Celal Altaş'a soruldu. Ayrıca, o gece kullanılan 06 SNL 10 plakalı aracın içindekilerin kim olduğu sorusuyla, teknik verilerin gizli tanık beyanlarıyla örtüştüğü vurgulandı.

UMUT ALTAŞ'IN "GİZLİ TANIK" OLMA TALEBİ

En dikkat çekici sorulardan biri de firari şüpheli Umut Altaş'ın davranışlarıyla ilgiliydi. Umut Altaş'ın ABD'deyken jandarma ile yaptığı telefon görüşmesinde "gizli tanık olup olamayacağını" sorması, soruşturma makamları tarafından "olaya dair bilgisi olduğu" şeklinde yorumlandı ve bu durum babasına soruldu. Ayrıca Umut'un, Gülistan'ın ablasını neden 3 kez aradığı ve sonrasında neden "Bir arkadaşım (Türkay) arattı" şeklinde kaçamak cevaplar verdiği de sorgulanan konular arasındaydı.

KAYIP DEĞİL ORGANİZE CİNAYET!

Bu sorular, Gülistan Doku dosyasının sadece bir kayıp vakası olarak değil, içinde uyuşturucu, cinsel saldırı, cinayet ve delil karartma iddialarının bulunduğu çok yönlü bir soruşturma olarak yürütüldüğünü ortaya koydu.