SON DAKİKA: Güllü cinayetinde şok iddia! Kardeşlerinin avukatı konuştu: “Eski eşi cinayetin azmettiricisi…”

Güllü'nün kardeşlerinin avukatı olan Sevilay Demirsu,"İşlenen cinayette, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in de bu cinayetin azmettiricisi olduğunu, Tuğberk ve Tuğyan ile birlikte cinayeti planladıklarını düşünüyoruz. Güllü'nün eski eş ve çocuklarının da azmettirici olarak yargılanması için Savcılık Makamına bir suç duyurusunda bulunduk. Savcılık makamı tüm iddiaları değerlendirmeye alacaktır.
'KALACAK OLASI MAL VARLIKLARI DA AZRA'YA KALMALI'
Diğer yandan, Tuğyan'ın kızı Azra'nın devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Kalacak olası mal varlıklarının da reşit olunca Azra'ya kalması için talepte bulunduk. Önümüzdeki günlerde Savcılık Makamı tarafından müvekkillerim çağırılacaktır. Hep birlikte gidip müşteki olarak ifadelerimizi vereceğiz" dedi.
"BEN YANARSAM SEN DE YANARSIN" DEMİŞTİ!
Olay gecesi evde bulunan ve Güllü'yü kızının ittiğini itiraf eden tanık Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan'ın annesini bacaklarından tutarak yukarı ve dışarı doğru çektiğini gördüğünü anlatmıştı. Ulu, Tuğyan'ın olaydan hemen sonra kendisini "Ben yanarsam sen de yanarsın" diyerek tehdit ettiğini ve konuşmasını engellemek için bir an olsun yanından ayırmadığını dile getirdi. Güllü'nün yüksekten ve camdan aşırı derecede korktuğunu, temizlik yaparken bile cama yaklaşmadığını belirten tanıklar, sanatçının o gece camın önünde bulunmasının ancak bir başkası tarafından zorlanmasıyla mümkün olabileceğini savunuyor.
OĞLU TUĞBERK'İN 6 SAATLİK İFADESİ: GİZEMLİ KASA VE KAVGALAR
Soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla 6 saat boyunca ifade veren Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesiyle ablası arasında sık sık tartışmalar yaşandığını doğruladı. Tuğberk, annesinin alkol tüketiminin yüksek olduğunu ve normal şartlarda açık camın yanına asla gitmeyeceğini vurguladı. Olaydan sonra eve camı kırarak girdiğini anlatan Tuğberk'in, annesine ait kilitli kasadaki yeşil sırt çantasını alıp kendi evine götürmesi ise dikkat çekti. Çantanın içinde tapular, telif hakları belgeleri, banka cüzdanları ve anneannesinin kesilmiş saçı gibi kişisel eşyaların bulunduğu öğrenildi.
Tuğberk, ablası Tuğyan'ın evli sevgilisi Kervan için her şeyi yapabilecek bir karakterde olduğunu ve annesinin bu ilişkiden nefret ettiğini belirtti. Hatta ablasının geçmişte bu kişi yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu ve annesinin "Beni rezil ettin" diyerek ablasıyla çatıştığını anlattı. Ses kayıtlarını inceleyen savcılık, kayıtlarda geçen "Atacağım camdan, atlayacak mısın?" sözlerinin Tuğyan'a, "Bırak beni" çığlıklarının ise sanatçı Güllü'ye ait olduğunu değerlendiriyor.
CİNAYET PLANI VE 3 SEBEP: NEDEN O CAMA GİTTİ?
Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, annesinin camın önünde durması için sadece üç ihtimal olduğunu söyledi: Camı kapatmak, bir böceği dışarı atmak veya bir başkası tarafından oraya zorla götürülmek. Annesinin yatağının olaydan bir hafta önce cama paralelken, olay anında dikey konuma getirilmiş olmasını şüpheli bulan Tuğberk, "Annem Malkata şarkısını çok severdi, o şarkı çaldığı için odaya gitmiş olabilir ancak ablam menfaatleri için her şeyi yapabilecek biridir" dedi.
Güllü'nün ailesinin avukatları, bu korkunç olayın perde arkasında eski eş Gürol Gülter'in azmettirici rolü üstlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma, teknik takipler ve dijital materyallerin incelenmesiyle devam ederken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin tüm ortaklarını ve planlı olup olmadığını titizlikle araştırıyor. Türkiye'yi sarsan bu davada, "Güllü ölüme mi itildi yoksa planlı bir suikasta mı kurban gitti?" sorusu yanıt bekliyor.