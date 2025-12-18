SON DAKİKA: Güllü cinayetinde şok iddia! Kardeşlerinin avukatı konuştu: “Eski eşi cinayetin azmettiricisi…”

"BEN YANARSAM SEN DE YANARSIN" DEMİŞTİ!

Olay gecesi evde bulunan ve Güllü'yü kızının ittiğini itiraf eden tanık Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan'ın annesini bacaklarından tutarak yukarı ve dışarı doğru çektiğini gördüğünü anlatmıştı. Ulu, Tuğyan'ın olaydan hemen sonra kendisini "Ben yanarsam sen de yanarsın" diyerek tehdit ettiğini ve konuşmasını engellemek için bir an olsun yanından ayırmadığını dile getirdi. Güllü'nün yüksekten ve camdan aşırı derecede korktuğunu, temizlik yaparken bile cama yaklaşmadığını belirten tanıklar, sanatçının o gece camın önünde bulunmasının ancak bir başkası tarafından zorlanmasıyla mümkün olabileceğini savunuyor.