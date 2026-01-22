SON DAKİKA | Güllü soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kervan Eminoğlu hakkında karar!

ANNESİYLE HER TARTIŞMASINI SES KAYDI ALIP SEVGİLİSİ KERVANA GÖNDERMİŞTİ

Olayın ilk anından beri konuyu yakından takip eden SABAH, yapmış olduğu özel haberleri ile Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve kayıtları sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ilettiğini kamuoyuna duyurmuştu.