SON DAKİKA | Güllü soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kervan Eminoğlu hakkında karar!

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ANNESİYLE HER TARTIŞMASINI SES KAYDI ALIP SEVGİLİSİ KERVANA GÖNDERMİŞTİ
Olayın ilk anından beri konuyu yakından takip eden SABAH, yapmış olduğu özel haberleri ile Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve kayıtları sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ilettiğini kamuoyuna duyurmuştu.
KERVAN EMİNOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Yalova'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden ünlü Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edilmişti. Eminoğlu, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Eminoğlu, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Eminoğlu, 'Neyi çekiyorsunuz yeter' diyerek tepki gösterdi.
GÜLLÜ ÖLDÜKTEN 20 DAKİKA SONRA TUĞYAN'A MESAJ YAZIP SİLMİŞ
Öte yandan incelenmek üzere cep telefonuna el konulan ve kan ile idrar örneği alınan Kervan Eminoğlu'nun, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.