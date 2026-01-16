SON DAKİKA… Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten baba Gürol Gülter’e şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK: SİZ BU İŞLERE BULAŞMAYIN!

Instagram hesabından günler sonra peş peşe paylaşım yapan Gülter, yayımladığı videoda "Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın" ifadelerini kullandı.