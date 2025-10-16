SON DAKİKA: Güllü’nün patronundan şok iddia! Kızı ve oğlu hemen harekete geçti...

"KIZI 'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM' DEMİŞ!"

Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında yaptığı şoke edici açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Aydın'ın en çarpıcı iddiası, Güllü'nün kızıyla ilgiliydi: "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!" Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü. Ayrıca şüpheli ölüme dair başka bir korkunç iddia daha ortaya attı: "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek."