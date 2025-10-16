SON DAKİKA: Güllü’nün patronundan şok iddia! Kızı ve oğlu hemen harekete geçti...

Bir canlı yayın programına bağlanan Ferdi Aydın, merhume Güllü'nün ölümüyle ilgili akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulunmuştu. Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti.
"KIZI 'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM' DEMİŞ!"
Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında yaptığı şoke edici açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Aydın'ın en çarpıcı iddiası, Güllü'nün kızıyla ilgiliydi: "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!" Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü. Ayrıca şüpheli ölüme dair başka bir korkunç iddia daha ortaya attı: "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek."
Bu duruma dayanarak, Güllü'nün sinirle atıldığını ve olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, bir gizli tanığın kendisine "Güllü Hanımı, asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı" dediğini aktardı. Ferdi Aydın, şüpheli ölümün ardından Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının cep telefonuyla olay yerinden kaçtığını da iddialarına ekledi.
GÜLLÜ'NÜN ÇOCUKLARI HAREKETE GEÇTİ: PATRON HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümünün gölgesinde bu ağır ithamlarla karşılaşınca hukuki süreci başlattı. Güllü'nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla Ferdi Aydın hakkında ortaya attığı "muhtelif suç isnatları" gerekçesiyle Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
OĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU!
"Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."