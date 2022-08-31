Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gülşen ev hapsi kaldırılması için savcılığa dilekçe verdi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:20 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:42

Son dakika: Gülşen ev hapsi kaldırılması için savcılığa dilekçe verdi

İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Gülşen’in avukatı bugün ev hapsinin kaldırılması için savcılığa dilekçe sundu.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Gülşen ev hapsi kaldırılması için savcılığa dilekçe verdi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

DİLEKÇE VERDİ

Gülşen'in avukatı bugün savcılığa dilekçe sundu. Emek Emre, müvekkilinin ev hapsinin kaldırılmasını talebinde bulundu.

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Son dakika: Gülşen ev hapsi kaldırılması için savcılığa dilekçe verdi
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