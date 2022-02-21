Son dakika: Güngör Arslan cinayetinden çarpıcı detay: Katil bu sözlerle içeri girmiş!

Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Haber sitesinin 2 kadın çalışan, olay günü Ramazan Ö.'nün ofise gelerek, "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum" dediğini, bunun üzerine yukarı çıkarak Arslan'a durumu bildirdiklerini söyledi. Arslan "Çağırın gelsin" deyince de Ramazan Ö.'nün yukarı çıktığını bir süre sonra da silah sesleri geldiğini belirtti. Çalışanlar, silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Ayrıca, Ramazan Ö.'nün olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği bildirildi.

Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.