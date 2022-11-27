SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılınca anne Fatma Yıldız gözaltına alınırken, baba Cihan Yıldız, eşinin 2 yıldır çocukları dövdüğünü, en çok da kızları F.Y'ye şiddet uyguladığını iddia etti.

"HAVALANDIRMADAN İÇERİ GİRDİM"

Eşinin psikolojik sorunları bulunduğu ve raporlu olduğunu söyleyen Cihan Yıldız, "Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Biri kız 4 çocuğumuz var. En büyüğü 6 yaşında en küçüğü de 7 aylık. Olaydan birkaç gün önce köye zeytin toplamaya gittim. Döndüğümde evin kapısı açılmayınca havalandırmadan içeri girdim. Kızımı bir odada bitkin halde gördüm. Gözleri şişmişti, hemen 112'yi aradım. Kızı hastaneye götürdük. Eşim daha önce de çocukları dövüyordu ama en çok kızımızı dövüyormuş. Korkudan evden çıkarıyordum. Sadece 3 gün köye gidip geldim, durumu bu hale kadar getirdi. Eşimin raporu var ama ona rağmen cezaevine konulmasını istiyorum. Geldiğinde de yine çocukların hayatı tehlikede olacak. Benim tek başına çocuklara bakma durumum da yok, o nedenle çocukların devlet korumasına alınmasını istiyorum" dedi.