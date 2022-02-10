Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Kıbrıs ve İstanbul’da gözaltılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltılar devam ediyor. Sabah saatlerinde KKTC'de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.