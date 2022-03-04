Son dakika haberi | İstanbul’daki lüks otelde sır ölüm: 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Olay, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ebru Cüzdan ile sevgilisi Özgür Aydoğan, Ortaköy'deki otele 25 Şubat'ta giriş yaptı. Önceki gece bir gece kulübüne giden çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.