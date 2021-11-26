SON DAKİKA HABERİ: Kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Ekipler harekete geçti

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Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakini Cihan T. ile kardeşi İbrahim K. ile ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konularında tartışmalar yaşadığı iddiası üzerine ekipler her iki ismin de ifadesine başvurdu. Ancak ifadelerinde olayla ilgili bir bilgileri olmadığını söylemeleri üzerine jandarma tarafından serbest bırakıldılar.

