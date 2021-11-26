Video Yaşam Kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak | Video
Kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak | Video

Kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak | Video

26.11.2021 | 13:38

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geçen 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in katil zanlısını yakalama çalışması sürüyor. Öte yandan Keleş’ten alınan DNA örnekleri köylülerden alınan örneklerle karşılaştırılacak.

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Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş, büyükbaş hayvanını otlatmak için götürdüğü dağ yolunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Keleş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın başının kesici-delici aletle kesilerek olay yerinden götürüldüğü ortaya çıktı.

KESİK BAŞ BULUNANA KADAR NÖBET TUTTULAR
Çevrede yapılan incelemede yaşlı adamın kesik başı bulunamadı. Bölgeye komando ekiplerinin yanı sıra arama timi de sevk edildi. Bölge boşaltılırken ekipler nöbet tuttu. Yapılan araştırmalarda kesik başın bir gün sonra olay yerinin 300 metre uzağına gömülü olduğu ortaya çıktı. Ceset ve kesik baş morga gönderildi.

Keleş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken yaşlı adamın cesedinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÖYLÜNÜN DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK
Öte yandan soruşturmayı derinleştiren ekipler katil zanlısını bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köylülerin parmak izi alınırken ifadelerine de başvuruldu. Alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakini Cihan T. ile kardeşi İbrahim K. ile ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konularında tartışmalar yaşadığı iddiası üzerine ekipler her iki ismin de ifadesine başvurdu. Ancak ifadelerinde olayla ilgili bir bilgileri olmadığını söylemeleri üzerine jandarma tarafından serbest bırakıldılar.

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