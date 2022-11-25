Son dakika haberi: Konya’daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle bir köpeğin ölümüne neden oldu. Bu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden uzaklaştırıldı, olaya karışan işçilerin iş akdi feshedilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir" denildi.