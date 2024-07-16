Son dakika haberi: Ramazan Pişkin’in katiline verilen ceza belli oldu... İşte katilin son sözleri

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta Erkan Baykut'un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" adıyla tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Baykut'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BEYOĞLU'NDA YAKALANMIŞTI

Konuyla ilgili çalıma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüpheli şahsı Beyoğlu'nda gözaltına almış, Şüpheli Erkan Baykut'un (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenilmişti.

TALEP EDİLEN CEZA

Fatih'te sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Olay sonrası tutuklanan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

GEÇMİŞ SAVUNMASINDAN PİŞMAN OLDU

Duruşma İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık Erkan Baykut, geçen celseki savunmasından pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Mason örgütü ve illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum' diye konuştu.

"RAMAZAN PİŞKİN'İN MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Sanık Erkan Baykut'un avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek adli tıp kurumundan raporu alınmasını talep etti. Sanık Baykut son sözünde "Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erkan Baykut'un 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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