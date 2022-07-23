Son dakika haberi: Üsküdar’da bir binada patlama!

Son dakika haberi: İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.