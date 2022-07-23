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Giriş Tarihi: 23.7.2022 11:37 Son Güncelleme: 23.7.2022 11:54

Son dakika haberi: Üsküdar'da bir binada patlama!

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 9 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu bildiriliyor.

AA
Son dakika haberi: Üsküdar’da bir binada patlama!

Son dakika haberi: İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son Dakika: Üsküdar'da bir binada korkutan doğalgaz patlaması! Olay yerinden CANLI YAYIN | Video

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Son dakika haberi: Üsküdar'da bir binada patlama!
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