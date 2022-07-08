Son dakika haberleri: Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Erdal Acar tutuklandı

Son dakika haberleri: İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı.
Ara gözaltılarla yakalananların sayısı 122'ye yükselmiş, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti. Aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlüler de soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılmıştı.
SORGULAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ
Soruşturma kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Erdal Acar'ın ise "çete elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti. Dün emniyet sorgusu ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler arasında Erdal Acar da vardı. Acar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin bütün gece süren ifadeleri sabah saatlerinde tamamlandı. Erdal Acar, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çete üyelerinin İstanbul'da bir gece kulübünü basma görüntüleri ortaya çıktı | Video
ÜNLÜ MEKANI BÖYLE BASMIŞLAR
Öte yandan İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen 122 kişilik suç örgütünün üyelerinin, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks bir gece kulübünü basma görüntüleri ortaya çıktı.
KALEM ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI
Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, yedi kılıç, yedi telsiz, üç hançer, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.
Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
122 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.