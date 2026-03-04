SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı: Abimi nasıl öldürdüğünü anlattı!

"SUÇU EN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTILAR"

Duruşma'nın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Çakır'ın babası Şahin Çakır, davanın 8 Nisan'da karar duruşmasının görüleceğini belirterek "Suçu en küçük çocuğun üzerine yıkmaya çalıştılar. Diğer üç kişi ceza almasın istediler. Ancak avukatımız gerekli karşılığı verdi, bunun mümkün olmadığını ortaya koydu. Dosyadaki belgeler ve önceki ifadeleri ortada. Üç ayrı ifade verdiler, üçü de birbiriyle çelişkili ve tutarsız.Bu kez de farklı bir senaryoyla karşımıza çıktılar. İşin içinden çıkamayacaklarını anlayınca, yaşı küçük olduğu için suçu ona yüklemeye yöneldiler. Kızım da bu nedenle duruşma salonunda sinir krizi geçirdi. 8 Nisan'daki duruşmada gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi.