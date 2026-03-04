SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayeti davasında mütalaa açıklandı: Abimi nasıl öldürdüğünü anlattı!

Ankara Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 sanığın yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z., T.Y.Z. ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı maktulün ailesi ve İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de takip etti.
İDDİANAMEDEKİ CEZALARIN AYNISI İSTENDİ
Edilinen bilgiye göre, mahkeme başkanı HTS kayıtlarının ve telefon incelemelerinin dosyaya geldiğini bildirdi. Esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı; Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet, iki kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs'ten ise 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için 26 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Aynı dosyada 'basit yaralama' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şahin Çakır, Hakkı Can Çakır ve Eyyüp Demir hakkında ise suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat istendi.
8 NİSAN'DA KARAR ÇIKACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
"SUÇU EN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTILAR"
Duruşma'nın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Çakır'ın babası Şahin Çakır, davanın 8 Nisan'da karar duruşmasının görüleceğini belirterek "Suçu en küçük çocuğun üzerine yıkmaya çalıştılar. Diğer üç kişi ceza almasın istediler. Ancak avukatımız gerekli karşılığı verdi, bunun mümkün olmadığını ortaya koydu. Dosyadaki belgeler ve önceki ifadeleri ortada. Üç ayrı ifade verdiler, üçü de birbiriyle çelişkili ve tutarsız.Bu kez de farklı bir senaryoyla karşımıza çıktılar. İşin içinden çıkamayacaklarını anlayınca, yaşı küçük olduğu için suçu ona yüklemeye yöneldiler. Kızım da bu nedenle duruşma salonunda sinir krizi geçirdi. 8 Nisan'daki duruşmada gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi.
"SUÇU KABUL EDİP ABİMİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATMAYA ÇALIŞTI"
Çakır'ın kız kardeşi Melisa Çakır ise "Suçu, yaşı en küçük ve en az ceza alacak kişinin üzerine yıkmaya çalıştılar. 14 yaşındaydı. En üst sınırdan 24 yıl ceza alsa bile tamamını yatmayacak. Suçu da kabul edip abimi nasıl öldürdüğünü anlatmaya çalıştı. Buna inanmadık ama bunları duymak çok ağır. Savcının mütalaasını yerinde buluyoruz, emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz. Sanıklar üç kez ifade değiştirdi. Umarım dava daha fazla uzamaz. Geç gelen adalet, adalet değildir. Biz hala yas tutamıyoruz." beyanında bulundu.