SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde hesap vakti: Duruşma öncesi sanık yakınlarının o sloganı gerilimi artırdı!

SON DAKİKA… Korkunç olay 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.