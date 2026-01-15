SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde hesap vakti: Duruşma öncesi sanık yakınlarının o sloganı gerilimi artırdı!

SON DAKİKA… Korkunç olay 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.
HAKAN ÇAKIR, AĞABEYİ VE BABASI BIÇAKLANDI!
Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.
HAKAN ÇAKIR KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.
Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli tutuklandı.
KATİLLER İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA!
Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği davaya ilişkin bugün ilk duruşma yapıldı. 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlandı.
Dosyada gizlilik kararı bulunurken, sanık yakınlarının duruşma salonu öncesi attığı sloganlar gerilimi artırdı. Mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı.