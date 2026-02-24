Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Halit Yukay ölmeden dakikalar önce onunla konuşmuştu: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek için adliyede!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 11:47 Son Güncelleme: 24.02.2026 12:04

SON DAKİKA... İş adamı Halit Yukay, ağustos ayında Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek isterken Marmara Denizi'nde kayboldu. Günler sona cansız bedeni bulundu. Yukay'ın ölmeden dakikalar önce görüştüğü son isim ise oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'du. Mahkeme heyetinin talebinin ardından Tatlıtuğ ifade vermek üzere bugün adliyede hazır bulundu. İşte detaylar

Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne gitti.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.


İddiaya göre kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi. Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

