SON DAKİKA... Halit Yukay ölmeden dakikalar önce onunla konuşmuştu: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ifade vermek için adliyede!

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.