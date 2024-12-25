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Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:32 Son Güncelleme: 25.12.2024 11:33

Son dakika: Hamile kadın tabancayla vurularak hayatını kaybetti: Bebeği yaşam müdahalesini sürdürüyor

Kırşehir’de, evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile H.A (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumu ciddileşince Ankara’ya sevk edildi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Son dakika: Hamile kadın tabancayla vurularak hayatını kaybetti: Bebeği yaşam müdahalesini sürdürüyor

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, piyade astsubay M.A. (27), eşi H.A.'yı odasında göğsünden vurulmuş halde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren M.A., sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Karnındaki erkek bebek sezaryenle alındı.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Normal doğumuna bir hafta kala hayatını kaybeden kadının bebeği, gece saatlerinde fenalaştı. Bebeğin tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından H.A'nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika: Hamile kadın tabancayla vurularak hayatını kaybetti: Bebeği yaşam müdahalesini sürdürüyor
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