Son dakika: Hanife Yılmaz’ı benzinle yakıp katletmişti! Caniye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

Korkunç cinayet Muğla Menteşe'nin Düğerek Mahallesinde 19 Mayıs 2024'te yaşandı. Oto elektrikçi Hasan Bulut ile dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz, evin bahçesinde tartışmaya başladı. Gerçeği saklamaları için üvey babaları tarafından tehdit edilen Yılmaz'ın çocukları C.A. ile H. A. korkunç olayı cinayetten bir ay sonra anlattı. Çocuklar sorgusunda tartışmanın büyümesi üzerine Bulut'un eşine hitaben 'seni de evi de yakarım' dediğini söyledi.

EŞİNİ ATEŞE VERDİ, GÜLEREK SEYRETTİ

Ardından gözü dönmüş cani koca Bulut, Yılmaz'ı üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Vücudunu alevler saran çaresiz kadın yardım çığlıkları attı. Annelerinin çığlığı üzerine bahçeye çıktıklarını belirten C.A. ile H.A., annelerini yanar vaziyette gördü. Çocuklar, üvey babaları Bulut'un annelerinin yanışını gülümseyerek izlediğini gördüklerini ancak gerçeği saklamaları için tehdit edildiklerini belirtti.

CANİ KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Yılmaz, tedavi için kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Karısını yakarak öldüren cani koca Bulut, 22 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği netleştirilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı olarak yürütülen soruşturma tamamlanarak, şüpheli Bulut hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılık, şüpheli hakkında canavarca hisle ve kadına karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında sanık H.B., SEGBİS aracılığıyla katılarak son savunmasında suçlamaları reddetti ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın tamamlanmasının ardından, H.B.'yi Hanife Yılmaz'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.