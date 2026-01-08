Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Hatay’da 3 dakikada 4 kilo altın çalan hırsızlardan pes dedirten plan: Hepsini böyle saklamışlar!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 09:18 Son Güncelleme: 8.01.2026 09:45

SON DAKİKA… Hatay’da silahlı ve kasklı hırsızlar girdikleri kuyumcudan 3 dakika içerisinde 4 kilogram ağırlığında altın çaldı. Şüpheliler, 10 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi ile yakalandı. Altınları sakladıkları yer, şaşkınlık yarattı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü yaşanan olayda; Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle'de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL'lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi.

Olayın şüphelileri olan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5'i de yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

