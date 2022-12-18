SON DAKİKA | Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 4.8 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Saat 21.13 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD: KIRIKHAN'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA. ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca "21.12'de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerini kullandı.