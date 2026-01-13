SON DAKİKA… Hatay’da ablası tarafından vurulmuştu: 17 yaşındaki Eylül Mengüllü’den kahreden haber!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü'yü ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.