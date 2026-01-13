Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Hatay’da ablası tarafından vurulmuştu: 17 yaşındaki Eylül Mengüllü’den kahreden haber!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:50 Son Güncelleme: 13.01.2026 11:15

SON DAKİKA… Hatay’da ablası tarafından vurulmuştu: 17 yaşındaki Eylül Mengüllü’den kahreden haber!

SON DAKİKA… Hatay Samandağ’da 7 Ocak’ta silah sesi duyan vatandaşlar, 17 yaşındaki Eylül Mengüllü'yü başından vurulmuş halde buldu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ablası E.M. tarafından vurulduğu belirlenen Eylül’den gelen haber, yürek burktu.

DHA Yaşam
Olay, 7 Ocak'ta sabaha karşı ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü'yü ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mengüllü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

