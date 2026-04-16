SON DAKİKA: Hatay’da akılalmaz vahşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinden çıkarılan Zekiye Zont ve oğlu Osman Zont'un cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehrin üzerinde kara bulutlar gezdiren bu çifte infazla ilgili geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Görenlerin ve duyanların dimağını zorlayan bu vahşetin neden işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleriyle netlik kazanacak. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülüyor.