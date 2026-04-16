SON DAKİKA: Hatay’da akılalmaz vahşet! Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!

Hatay, İskenderun'a bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşanan olayda, hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden bir çoban, hareketsiz yatan bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ORMANLIK ALANDA KORKUNÇ KEŞİF: KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN BELİRLENDİ
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz incelemeler ve parmak izi çalışmaları sonucunda, silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Osman Zont olduğu tespit edildi.
KAYIP ANNENİN İZİNİ JASAT SÜRDÜ: YAMAÇ PARAŞÜTÜ ALANINDA GÖMÜLÜ BULUNDU
Osman Zont'un cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, gencin annesi 54 yaşındaki Zekiye Zont'tan da haber alınamadığını belirledi. Genç adamın ölümündeki sır perdesini aralamak isteyen ekipler, arama çalışmalarını İskenderun'daki yamaç paraşütü alanı çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan aramalar sonucunda talihsiz kadının cansız bedeni, toprağa gömülü vaziyette bulundu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olay yerinden çıkarılan Zekiye Zont ve oğlu Osman Zont'un cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehrin üzerinde kara bulutlar gezdiren bu çifte infazla ilgili geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Görenlerin ve duyanların dimağını zorlayan bu vahşetin neden işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleriyle netlik kazanacak. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülüyor.