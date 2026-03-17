SON DAKİKA HAVA DURUMU | Bayramda kar mı yağacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte 81 ilin tahmini

Haftanın ilk saatlerinde Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun sis ve pus etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin yer yer düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, gün ortasında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak bu sakin tablo, yaklaşan yeni sistemin habercisi niteliğinde. Özellikle iç kesimlerdeki puslu hava, akşam saatlerine kadar etkisini korumaya devam edecek.
YAĞIŞ BATIDAN GİRİŞ YAPACAK
Salı akşamından itibaren Ege kıyılarından yurda giriş yapan alçak basınç sistemi, çarşamba günü itibarıyla etkisini artırıyor. Marmara ve Ege Bölgesi'nde şemsiyeler sandıklardan çıkarken, sıcaklık değerlerinde hissedilir düşüşler yaşanması bekleniyor. Yağışlı havanın kademeli olarak iç kesimlere doğru ilerleyeceği ve kurak geçen günlerin ardından toprağın suyla buluşacağı öngörülüyor.
O BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK ALARMI
Perşembe günü sistemin derinleşmesiyle birlikte özellikle Akdeniz ve Güney Ege hattında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Haritalarda şimşek ikonlarının yoğunlaştığı bu bölgelerde, ani sel ve su baskını riskine karşı turuncu kodlu uyarılar gündemde. Sahil hattında yaşayan vatandaşların yerel fırtınalara karşı tedbirli olması hayati önem taşıyor.
BEYAZ ESARET GERİ Mİ DÖNÜYOR?
"Mart kapıdan baktırır" sözünü doğrulayan asıl sürpriz ise haftanın ikinci yarısında geliyor. Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar kara dönüşecek. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların iyice dibe vurmasıyla birlikte, bölgedeki bazı şehir merkezlerinde de kar örtüsünün oluşması bekleniyor. Kış uykusundan uyanan bahar dalları için don riski de uzmanların radarındaki bir diğer kritik konu.
BAYRAMDA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026 Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava dalgası hakim olacak; Arife günü batıdan giriş yapacak olan alçak basınç sistemi, bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma itibarıyla tüm yurda yayılarak sıcaklıkları yer yer 10 derece ve altına düşürecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara ile İç Anadolu genelinde sağanak yağışlar bayram ziyaretlerine eşlik ederken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların kara dönüşeceği ve sıcaklıkların gece saatlerinde 2 derece dolaylarına kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülme riski bulunurken, iç kesimlerde puslu ve serin bir hava etkisini sürdürecek; bu nedenle bayram tatili planı yapan vatandaşların mevsim normallerinin altındaki bu ani soğumaya karşı tedbirli olmaları ve kışlık kıyafetlerini yanlarından ayırmamaları büyük önem taşıyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BAYRAM HAVASI
2026 Ramazan Bayramı boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gökyüzü hakim olacak; İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık en yüksek 10 derece civarında seyrederken, aralıklı sağanak yağışların özellikle bayram namazı saatlerinde etkili olması bekleniyor. Başkent Ankara'da bayramın ilk günü yağışlı ve serin bir hava etkisini hissettirecek, termometreler gece saatlerinde 3 derece ile 5 derece arasını gösterirken gündüz en yüksek 10 derece dolaylarında kalacak; bayramın ikinci gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak 15 derece sınırına yükselmesi öngörülüyor. İzmir'de ise bayramın birinci günü kuvvetli sağanak yağış geçişleri beklenirken hava sıcaklığının 14 derece seviyelerine gerileyeceği, ancak cumartesi ve pazar günlerinden itibaren yağışın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakarak sıcaklığın tekrar 16 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor; bu nedenle üç büyükşehirde de bayram ziyaretine çıkacak vatandaşların yağışa karşı şemsiyelerini, serin havaya karşı ise baharlık montlarını yanlarına almaları büyük önem arz ediyor.
HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT
Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye'nin neredeyse tamamı ıslak bir haftaya veda edecek. Hafta sonu planlarını dışarıda gerçekleştirmek isteyenler için hava durumu engel teşkil edebilir. Yağışın doğu illerinde kar, batı ve güneyde ise kuvvetli yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği bu süreçte, kışlık montların tekrar ön plana çıkacağı bir tablo bizleri bekliyor.
METEOROLOJİ 7 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
17 MART SALI: FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
Haftanın ilk günü Türkiye genelinde oldukça sakin ve yer yer güneşli bir tabloyla karşılaşıyoruz. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar batıda 15-18°C civarında seyrederken, iç kesimlerde 12-16°C bandında. Ancak Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif yağış geçişleri görülüyor. Doğu Anadolu ise hala soğuk, yüksek kesimlerde sıcaklıklar 4-5°C civarında kalarak kış etkisini sürdürüyor.
18 MART ÇARŞAMBA: ŞEMSİYELER ÇIKIYOR
Çarşamba günü itibarıyla batıdan gelen yağışlı sistem ülkeye giriş yapıyor. Marmara ve Ege Bölgesi tamamen yağmura teslim olurken, sıcaklıklar bu bölgelerde birkaç derece düşüş gösteriyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bulutlanma artıyor ancak yağış henüz bu bölgelere tam yayılmamış durumda. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ise bugün nispeten daha sıcak ve güneşli; hatta bölgede yer yer 18-20°C'ye varan bahar sıcaklıkları hissedilebilir.
19 MART PERŞEMBE: MART AYI DİŞİNİ GÖSTERİYOR
Perşembe günü harita adeta "renk değiştiriyor." Yağışlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşek ikonları) oldukça etkili olacak gibi duruyor. Asıl sürpriz ise Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde; buralarda yağış kara (kar tanesi ikonları) dönüşüyor. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşerek 8-12°C seviyelerine geriliyor.
20 MART CUMA: SOĞUK VE ISLAK BİR KAPANIŞ
Hafta içi mesaisi biterken yağışlı sistem yerini sağlamlaştırıyor. Ülkenin neredeyse tamamında yağmur var. İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun genelinde kar ve karla karışık yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Akdeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanaklar sürerken, sıcaklıklar iyice düşüyor. İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde hava oldukça kapalı, ıslak ve serin bir gün geçecek.
21 MART CUMARTESİ: HAFTA SONU PLANLARINA DİKKAT
Cumartesi günü de tablodan pek farklı değil. Yağışlı hava doğuya doğru kayarken batı bölgelerimizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege ve Marmara'da yağmur devam ederken, Akdeniz'deki fırtınalı ve şimşekli hava durumu ciddiyetini koruyor. Doğu Anadolu ise Mart sonunda hala kış uykusunda; kar yağışı bölgedeki varlığını sürdürüyor. Özetle, bu hafta sonu dışarı çıkarken hem şemsiyenizi hem de kalın montunuzu yanınıza almanızda fayda var.
22-23 MART HAVA DURUMU ANALİZİ
Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük tahmin verilerine göre; 22 Mart Pazar günü ülke genelinde hakim olan yağışlı hava sistemi, bayramın son gününde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkisini sürdürürken, sıcaklıkların bu bölgelerde gece saatlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla ise sistem batıdan çekilmeye başlayarak Marmara ve Ege bölgelerinde yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak; ancak Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu hattında kar yağışı geçişleri etkisini korumaya devam edecek. Bu süreçte iç kesimlerde puslu bir hava hakim olurken, doğu illerinde sıcaklıkların kış değerlerinde seyretmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar ve don riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması, batıdan doğuya seyahat edecek sürücülerin ise özellikle yüksek rakımlı geçitlerde gizli buzlanmaya karşı azami dikkat göstermesi hayati önem taşıyor.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
SEL VE SU BASKINI: Özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle ani sel riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
GİZLİ BUZLANMA: Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde sıcaklıkların gece 1 derece ve altına düşmesiyle oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olması öneriliyor.
DON RİSKİ: İç kesimlerde tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşüşü ve don olayına karşı önlem alması kritik önem taşımaktadır.
İŞTE 81 İLİN TEK TEK GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu