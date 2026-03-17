SON DAKİKA HAVA DURUMU | Bayramda kar mı yağacak? Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte 81 ilin tahmini

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BAYRAM HAVASI

2026 Ramazan Bayramı boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gökyüzü hakim olacak; İstanbul'da bayramın birinci günü sıcaklık en yüksek 10 derece civarında seyrederken, aralıklı sağanak yağışların özellikle bayram namazı saatlerinde etkili olması bekleniyor. Başkent Ankara'da bayramın ilk günü yağışlı ve serin bir hava etkisini hissettirecek, termometreler gece saatlerinde 3 derece ile 5 derece arasını gösterirken gündüz en yüksek 10 derece dolaylarında kalacak; bayramın ikinci gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak 15 derece sınırına yükselmesi öngörülüyor. İzmir'de ise bayramın birinci günü kuvvetli sağanak yağış geçişleri beklenirken hava sıcaklığının 14 derece seviyelerine gerileyeceği, ancak cumartesi ve pazar günlerinden itibaren yağışın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakarak sıcaklığın tekrar 16 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor; bu nedenle üç büyükşehirde de bayram ziyaretine çıkacak vatandaşların yağışa karşı şemsiyelerini, serin havaya karşı ise baharlık montlarını yanlarına almaları büyük önem arz ediyor.