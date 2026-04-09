SON DAKİKA HAVA DURUMU | Kar ve sağanak aynı anda geliyor! Meteoroloji’den 42 il için ’sarı’ kodlu alarm: İşte o tarih!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağışlı sistemin soğuk hava kütlesiyle birleşeceğini açıkladı. İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun genelinde kar yağışı bekleniyor.
KUZEY VE İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞIYOR
Gece sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu düşüş, yollarda buzlanma ve don olaylarını beraberinde getirecek; ulaşımda ciddi aksaklıklara zemin hazırlayabilecek. Sürücülere önemli not: Bolu, Erzurum ve Kars gibi dağlık güzergâhlarda yola çıkmadan önce araçlara zincir ve çekme halatı takılması büyük önem taşıyor.
GÜNEY İLLERİ İÇİN SEL ALARMI
Aynı hava sistemi, güney ve güneydoğu bölgelerinde kendini kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış olarak gösterecek. Doğu Akdeniz'de Adana, Hatay ve Kahramanmaraş ile Güneydoğu Anadolu genelinde metrekare başına yüksek miktarda yağış düşmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Yağışla birlikte rüzgar hızının da artması, çatı hasarı ve ağaç devrilmesi gibi tehlikeleri de gündeme getirecek.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ ZİRVEYE ULAŞTI
Uzmanların en fazla dikkat çektiği risk, dağlık kesimlerdeki çığ tehlikesi. Mevcut kar örtüsünün üzerine düşecek yeni kar ve kuvvetli rüzgar; Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'daki sarp arazilerde çığ olasılığını en üst seviyeye çıkardı. Doğu illerinde rüzgar hızının zaman zaman 40-60 kilometre saate ulaşması bekleniyor. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların Meteoroloji'nin anlık uyarılarını yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.
BATIDA BAHAR SÜRÜYOR, AMA SİS TEHLİKESİ VAR
Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ile pus etkili olacak. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle köprü ve tünel geçişlerinde dikkatli olunması öneriliyor. Batı illerinde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise soğuk sistemin ülke genelinde etkisini yitirerek yerini daha sakin ve ılık bir hava düzenine bırakması bekleniyor.
42 İLDE SARI KODLU UYARI
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli (Dersim), Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Elazığ.
YARIN HAVA DURUMU NASIL?
10 Nisan 2026 Cuma günü Türkiye genelinde hareketli bir hava dalgası etkisini sürdürecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte, özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, gece saatlerinde iç bölgelerde termometreler 0 derece ve altına düşerek zirai don riskini beraberinde getirecek. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde ise parçalı çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yer yer hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri için ise uyarılar daha kritik bir seviyeye ulaşmış durumda. Cuma günü boyunca bu bölgelerde görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında mevcut kar örtüsü, yeni yağışlarla birleşerek çığ riskini en üst seviyeye taşıyacak. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanmaya ve kuvvetli rüzgarlara karşı gün boyu tedbirli olması büyük önem taşıyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 10 Nisan 2026 Cuma günü üç büyük ilimizde birbirinden oldukça farklı hava koşulları hakim olacak. İstanbul'da gün boyu serin ve yağışlı bir hava beklenirken, günün en yüksek sıcaklığı 9 derece, en düşük sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçülecek; hafif yağmur geçişlerinin gün boyu etkili olması öngörülüyor. Başkent Ankara'da ise kış koşulları kendisini iyice hissettirecek; hava sıcaklığı en yüksek 7 dereceye çıkarken gece saatlerinde eksi 1 dereceye kadar düşecek ve yağmurla başlayan yağışların gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. İzmir ise diğer iki büyük ile göre daha ılıman bir gün geçirecek; güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı şehirde termometreler en yüksek 16 derece, en düşük 7 dereceyi gösterecek.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte Türkiye genelinde pek çok ilde kar ve karla karışık yağmur yağışları kendisini gösterecek. Özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesindeki illerimiz kış havasını tam anlamıyla yaşayacak. Kar yağışının etkili olması beklenen iller arasında Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari öne çıkıyor. Ayrıca akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bu illerin yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde de kar geçişleri görülmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında ise yeni kar yağışlarıyla birlikte çığ riskine karşı azami dikkat gösterilmesi gerekiyor.
BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sunduğu harita tahminlerine ve uzun vadeli verilere göre, kış koşullarını aratmayan bu soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini hissettirmeye devam edecek. Ancak bahar havasının geri dönüşü için beklenen tarih çok uzak değil; yağışlı sistemin 12 Nisan Pazar günü yurdun doğusuna doğru çekilmesiyle birlikte batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda kademeli bir artış yaşanacak. Özellikle 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren termometrelerin hızla yükseleceği, İstanbul ve İzmir gibi illerde sıcaklıkların 20 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Tam anlamıyla istikrarlı bir bahar sıcaklığı ve güneşli günlerin ise 15 Nisan Çarşamba gününden itibaren tüm Türkiye genelinde hakim olması, soğukların ise yerini tamamen ılık bir havaya bırakması öngörülüyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI
9 NİSAN 2026 PERŞEMBE
Haftanın ilk gününde ülkenin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Akdeniz'in doğusunda (Adana, Hatay, Kahramanmaraş çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar ve buna bağlı kuvvetli hava olayları yaşanabilir. İç kesimlerde gece sıcaklıkları yer yer eksi 1 ila eksi 3 dereceye kadar düşerken, güney sahillerinde 21-22 derece bandı korunuyor.
10 NİSAN 2026 CUMA
Cuma günü yağışlı hava etkisini artırarak genişlemeye devam ediyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmeye başlanıyor. Batı bölgelerde ise yağmurun yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz'de güneş yüzünü gösterirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar iç bölgelerde 10 derece civarında seyrederken, batıda 17-20 derece seviyelerine çıkıyor.
11 NİSAN 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde soğuk ve yağışlı hava iç ve doğu bölgelerde hakimiyetini koruyor. İç Anadolu'nun büyük bir kısmında kar yağışı geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde yağışlar kar şeklinde görülmeye devam ediyor. Batı bölgelerde ise bahar havası daha çok hissediliyor; güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Güney sahillerinde sıcaklıklar 18-20 derece civarında ölçülürken, Karadeniz kıyılarında serin ve yağmurlu bir hava mevcut.
12 NİSAN 2026 PAZAR
Pazar günü itibarıyla yağışlı sistem yurdun doğusuna doğru çekilmeye başlıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü ile sıcaklıklar yükseliş eğilimine giriyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde sıcaklıklar 16-17 derece bandına çıkarken, İzmir 20 dereceyi görüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise hafif kar yağışları ve sağanak geçişleri hala etkili olmaya devam ediyor. İç kesimlerde gece don riski azalmaya başlasa da hala düşük sıcaklıklar görülebilir.
13 NİSAN 2026 PAZARTESİ
Haftanın son tahmin gününde ülke genelinde yüksek basınç etkisiyle daha sakin ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege bölgelerinin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadiseleri görülebilir. Sıcaklıklar belirgin şekilde artarak batıda 21-23 derece seviyelerine kadar ulaşıyor. Doğu Anadolu'da dahi kar yağışları kesilerek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Genel olarak ülke genelinde ısınmanın hissedildiği, güneşin hakim olduğu bir gün öngörülüyor.
İŞTE İL İL BUGÜN HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hariç yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, gece saatlerinde Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Erzurum'un güneyi, Muş, Ağrı ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda öğle ve gece saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40/60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı