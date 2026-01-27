SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji o tarihlere işaret etti

Türkiye geneli, önümüzdeki 7 gün boyunca ekstrem hava olaylarının etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteorolojik verilere göre; batıda saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına, Doğu Anadolu'da ise -16 dereceye varan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkileyecek. Ancak tüm Türkiye'nin kilitlendiği asıl nokta, megakent İstanbul'a karın düşeceği tarih.
HAFTA BAŞINDA BATIDA "FIRTINA" ALARMI
Haftanın ilk günlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışla sarsılıyor. Rüzgarın hızı kıyı şeridinde saatte 60 km'ye kadar çıkarken, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
HAFTA ORTASINDA KAR İÇ KESİMLERE İNİYOR
Çarşamba ve Perşembe günlerinden itibaren kar yağışı Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane hattında etkisini artırıyor. Cuma günü ise yağışlı sistem tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişliyor. İç Anadolu'da yağmur yerini karla karışık yağmura bırakmaya başlayacak.
HAFTA BOYUNCA TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
27 OCAK SALI: BATIDA FIRTINA ALARMI
Haftanın ilk günlerinde Marmara ve Ege kıyı hattında hızı 60 km/sa bulan fırtına ve şiddetli sağanak yağışlar görülüyor. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar nedeniyle çığ tehlikesi en üst seviyede.
28 - 29 OCAK: KAR İÇ KESİMLERE YAYILIYOR
Çarşamba ve Perşembe günleri soğuk hava dalgası içe doğru ilerliyor. Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıklar -16 dereceleri görürken, kar yağışı bölgeyi tamamen etkisi altına alacak.
30 - 31 OCAK: DEV YAĞIŞ BANDI
Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye'nin tamamı yağışlı bir sistemin içine giriyor. İç Anadolu'da yağışlar karla karışık yağmura dönerken, Karadeniz hattı fırtına ve yağmura teslim olacak.
VE MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ HABER: İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Haberin başından beri merak edilen sorunun cevabı netleşmeye başladı. Meteorolojik modeller, hafta boyu süren bu yağışlı ve soğuk sistemin finalde büyük bir sürpriz yapacağını gösteriyor.
2 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR GELİYOR!
2 Şubat Pazartesi: İstanbul Beyaza mı Bürünüyor? Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu artan sıcaklıkların ardından 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul için kar tahmini ön plana çıkıyor. Kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle, megakentin yüksek kesimlerinden başlayarak kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ocak ayının son günlerinde sis ve pusla boğuşan İstanbul, Şubat ayına karla merhaba diyebilir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU!
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu