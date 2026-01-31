SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! İstanbul’a lapa lapa kar geliyor! Okulların açılacağı pazartesi gününe dikkat: 5 ilçe için özel uyarı!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ? OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Öğrenci ve velilerin en çok arattığı "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul Valiliği'nin, pazar akşamı meteorolojik verilerin gidişatına göre bir değerlendirme yapması bekleniyor. Şu an için eğitim-öğretim takviminde bir değişiklik gözükmediği belirtildi.