SON DAKİKA: Hemşire Naile İlayda’nın feci sonu! 6. kattan düşerek can verdi! Doktor sevgilisi gözaltına alınmıştı! Kaza mı cinayet mi?

Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:21

İstanbul Kartal’da 26 yaşındaki hemşire Naile İlayda Ateş sevgilisiyle birlikte kaldığı 6. Kattaki evinin salon camından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili aynı evde bulunan 53 yaşındaki diyetisyen doktor sevgilisi A. A. gözaltına alındı. Şüpheli ölümle ilgili sorgulanan A. A.; “Birlikte dışarda alkol alıp eve geldik. Ben banyoya girdim. Çıktığımda salon camı açıktı. Aşağı baktığımda İlayda’yı yerde gördüm” dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen A.A. adli kontrol ile serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Kartal Yalı Mahallesinde 19 Mart günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Naile İlayda Ateş 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

2.5 AYDIR SEVGİLİYİZ

Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden hemşire Ateş'in erkek arkadaşı diyetisyen doktor A. A. "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen doktor ilk beyanında; "İlayda ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İlayda aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.5 aydır sevgiliyiz." Dedi.

"BANYODAN ÇIKTIM PENCEREYİ AÇIK GÖRDÜM"

Diyetisyen doktor olay anına dair ise; "Akşam geç saatlere kadar dışarda alkol alıp eğlendik. Mekanda İlayda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim. Çıktığımda salon penceresinin açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda İlayda yerde yatıyordu. Bunu görür görmez ambulans ve polisi aradım" dediği öne sürüldü.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli diyetisyen doktor A. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

