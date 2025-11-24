SON DAKİKA: Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunuldu! Fuhşa teşvik, müstehcenlik...

DAHA ÖNCE DE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle de yargı süreci yaşamıştı. Mizah amaçlı yaptığını belirttiği paylaşımda Taşkın, "Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL'ye eşlik edebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım üzerine çok sayıda vatandaşın CİMER'e şikâyette bulunmasıyla Taşkın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasının ardından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.