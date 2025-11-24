Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunuldu! Fuhşa teşvik, müstehcenlik...
Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:36

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, YouTube programında yer alan ifadeleri nedeniyle savcılığa şikâyet edildi. İkili hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, “fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik söylemler” bulunduğu iddia edildi.

Son dakika haberi: Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan Merve Taşkın'ın açıklamaları tartışma yarattı.



Suç duyurusunda, Taşkın'ın program boyunca "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam sunduğu ve özendirici tarafları bulunduğu" algısını güçlendirecek cümleler kurduğu öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, Avşar'ın Taşkın'a yönelik "övgü içeren, normalleştirici ve imrendirici ifadelerle destek verdiği" iddia edilerek söz konusu videoya erişim engeli talep edildi.

DAHA ÖNCE DE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle de yargı süreci yaşamıştı. Mizah amaçlı yaptığını belirttiği paylaşımda Taşkın, "Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL'ye eşlik edebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım üzerine çok sayıda vatandaşın CİMER'e şikâyette bulunmasıyla Taşkın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasının ardından konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

