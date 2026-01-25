Giriş Tarihi: 25.01.2026 19:22Son Güncelleme: 25.01.2026 19:35
SON DAKİKA I Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika Haberleri.. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika Haberleri.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
