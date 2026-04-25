SON DAKİKA I Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!

Giriş Tarihi: 25.04.2026 00:34 Son Güncelleme: 25.04.2026 00:58

Son Dakika Haberleri... Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika Haberleri... Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

