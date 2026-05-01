SON DAKİKA I İstanbul’da toplu ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi: O duraklar kullanıma kapatılacak

Giriş Tarihi: 1.05.2026 00:30 Son Güncelleme: 1.05.2026 01:15

Son Dakika Haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Taksim ile Şişli meydanına çıkan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

  • ABONE OL

Son Dakika Haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri sebebiyle alınan önlemler kapsamında Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapatılacak. Taksim ile Şişli-Mecidiyeköy Meydanı'na çıkan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

ARAÇLAR DURAKLARDA DURMADAN DEVAM EDECEK

Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

1 Mayıs Cuma'ya rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA