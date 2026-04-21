SON DAKİKA I Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı!

Son Dakika Haberleri... Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sırt çantasında getirilen silahların okula sokularak saldırının gerçekleştiğini kaydetti.
SALDIRGAN DA ÖLÜ
Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Vali Mükerrem Ünlüer saldırganın da öldüğünü kaydederek, "Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.
ANNESİ DE TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M., olay günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.