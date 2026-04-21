Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 21:44 Son Güncelleme: 21.04.2026 22:08

SON DAKİKA I Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı!

Son Dakika Haberleri... Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 2 farklı sınıfa saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ardından babsı annesi Peyman Pınar Mersinli de tutuklandı.

SON DAKİKA I Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı!
  • ABONE OL

Son Dakika Haberleri... Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sırt çantasında getirilen silahların okula sokularak saldırının gerçekleştiğini kaydetti.

SALDIRGAN DA ÖLÜ

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Vali Mükerrem Ünlüer saldırganın da öldüğünü kaydederek, "Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

ANNESİ DE TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M., olay günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#KAHRAMANMARAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA I Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırganın annesi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA