SON DAKİKA I Şanlıurfa’da tüp patladı: 3 kişi hayatını kaybetti

10.01.2026 20:19

Son Dakika Haberleri... Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde tüp patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri... Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından da evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

